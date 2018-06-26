Перезагрузки не будет. Что предложит Трамп Путину

Что может выкинуть Россия – иногда прогнозировать сложно. Даже американцы настороже, завтра в Москву прибудет советник Трампа по вопросам национальной безопасности – Джон Болтон. Цель: подготовка встречи президентов Трампа и Путина, которая может произойти в 10-х числах июля в Европе. Болтон, в частности, должен встретиться с министром иностранных дел Лавровым и самим Путиным – чтобы определить темы саммита. Ожидается, что среди них будет и вопрос Украины.

Ожидания в Вашингтоне и Москве – небольшие. В Москве говорят: если встреча вообще состоится – это уже хорошо, и с Трампом, мол, надо быть осторожными.

На прорыв стороны не надеются, ведь действующая администрация президента США не готова менять своей жесткой позиции в отношении России, а Кремль не хочет менять своего поведения. Сегодня на слушаниях в сенате помощник государственного секретаря раскритиковал политику пересмотра отношений с Москвой администрации республиканца Буша и политику перезагрузки демократа Обамы.

Он отметил уступки вроде свертывания планов разместить системы противовоздушной обороны в Польше и Чехии привели к усилению российской агрессии в регионе. Сейчас Белый Дом таких ошибок не повторит.

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Тем не менее, эксперты-демократы в Вашингтоне опасаются, что Трамп может пойти на какую-то не выгодную Соединенным Штатам или Украине соглашение с Путиным. Дэниел Фрид, бывший сотрудник госдепартамента, который занимался политикой санкций, говорит: «Трамп может пойти на фальшивую крупную сделку, согласно которой мы получим размытые обещания Путина по Украине в обмен на одностороннее смягчения санкции. Или приглашение Путина в какую-то политику безопасности соглашение в обход НАТО ».

Возможное смягчение санкций против России как результат переговоров Трампа и Путина – было одним из ключевых вопросов сенаторов к помощнику госсекретаря Веса Митчелла сегодня. Другой вопрос – не будет ли решаться судьба Украины за ее спиной. Вес Митчелл ответил фактически одинаково на оба вопроса: есть закон, регулирующий санкции, там прописаны конкретные требования в Москву для отмены ограничений, и эти требования защищают интересы Украины.

К слову, Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд подал официальное прошение об освобождении украинского режиссера Олега Сенцова президенту Российской Федерации Владимиру Путину.

Опубликовано Июнь, 26 в 22:05



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