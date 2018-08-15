Первый шведский беспилотный грузовик: характеристики
Шведы представили первый беспилотный грузовик.
Это лесовоз, у которого даже нет кабины управления. Функции водителя выполняет автопилот четвертого поколения.
В нештатных ситуациях машину может удаленно направлять оператор. Запас хода скромный – всего 200 км. И скорость невысока.
Смотрите: 69 грн за 69 минут: выгоден ли каршеринг и как воспользоваться
Однако автомобиль может перевозить 22 тонн груза. Такая инновация позволит сэкономить на услугах высококвалифицированных водителей и увеличит грузовую площадь машин.
Вчера Факты ICTV писали об известных на весь мир сверхлегких самолетах, которые собирают украинцы в Польше.
2018-08-15
Теги: АвтоЕсли вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.