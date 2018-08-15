Первый шведский беспилотный грузовик: характеристики

Шведы представили первый беспилотный грузовик.

Это лесовоз, у которого даже нет кабины управления. Функции водителя выполняет автопилот четвертого поколения.

В нештатных ситуациях машину может удаленно направлять оператор. Запас хода скромный – всего 200 км. И скорость невысока.

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Однако автомобиль может перевозить 22 тонн груза. Такая инновация позволит сэкономить на услугах высококвалифицированных водителей и увеличит грузовую площадь машин.

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Опубликовано Август, 15 в 13:56



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