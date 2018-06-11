Первая в Херсоне арт-платформа и коворкинг – проект Виталия Белоброва в Новых лидерах

Люди не должны уезжать из родного города для реализации своих идей, уверен участник телепроекта Новые лидеры Виталий Белобров.

Благодаря ему и единомышленникам-предпринимателям в провинциальном Херсоне появилось креативное пространство Урбан Сад.

Новый проект команды – Центр креативных индустрий. Это современный конференц-зал, коворкинг и офисы креативных компаний в здании бывшего вентиляционного цеха механического завода.

Урбан-сад – это площадка для людей, которые развиваются, генерируют новые идеи и ищут единомышленников для их реализации в родном городе.

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За 3 месяца здесь уже прошло 70 фестивалей, квестов, конференций и концертов.

Урбан-Сад получил 3 международные премии в области урбанистики и признан лучшей туристической достопримечательностью Херсона.

Локомотив проекта – Виталий Белобров. 34-летний бизнесмен – лидер команды социально-ответственных предпринимателей “Мы – Херсонцы”.

Это они превратили заброшенную территорию возле цеха механического завода в изюминку города.

На 3-х этажах здания вентиляционного цеха механического завода он планирует обустроить арт-платформу Турбина с современным залом для выставок и конференций, которого не хватает городу.

Проекту нужно 1,5 млн евро. Он открыт для новых участников, инвесторов и строителей. Виталий хочет, чтобы как можно больше людей узнали об идее, и отправился в национальный телепроект Новые лидеры.

Набрал более 1 тыс голосов и стал одним из победителей первого этапа. Еще не поздно лично приобщиться к строительству центра или поддержать проект Виталия Белоброва на сайте novilidery.com.

Факты ICTV писали об еще одном участнике телепроекта Новые лидеры – Алексее Паращенко – автор проекта Бесплатный спорт детям.

Опубликовано Июнь, 11 в 12:06



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