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Первые места и жажда знаний: юные математики из Украины покорили Румынию

Недавно в румынском городке прошла престижная международная математическая олимпиада. Первые места заняли ребята из Киева и Харькова. Сильная математическая школа, талантливый педагог, любовь к точным наукам дали свой результат.

Еще очень важна поддержка, Фонд Леонида Кучмы Украина помогает юным талантам. Там понимают, что такие мальчишки – крепкое будущее страны, это они могут делать самолеты, ракеты, разрабатывать новые технологии и двигать страну вперед.

Украина ежегодно помогает юным математикам, финансово поддерживает участие в международных олимпиадах и поисках талантливых детей, которых нужно открывать по всей стране. В следующем году Украина будет принимать европейскую олимпиаду среди девушек, приглашено 50 команд мира.

Победа в международной олимпиаде добавляет 200 баллов к ВНО по двум предметам – так что юные математики уже студенты. Их учитель мечтает, чтобы эти дети не только учились, но и работали в Украине.

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За двадцать лет работы в школе Сергей вырастил более 20 победителей международных математических олимпиад, большинство из них – за рубежом.

К слову, уже стартует вступительная кампания в высшие учебные заведения. Система реформируется и часто абитуриентам трудно сориентироваться, что к чему.

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