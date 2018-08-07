Первый банк доноров костного мозга в Украине: цена, где и как работает

В Тернополе активисты создали первый частный банк доноров костного мозга. Юлия, ее муж и брат решили перезагрузить процесс трансплантации в Украине.

У нас в стране государственный реестр существует уже 9 лет. Но там зарегистрированы чуть больше сотни человек. Зато за три месяца в частном реестре уже есть 72 донора и еще 30 тестов ожидают отправки в Германию. То есть то, что государство организовывало 9 лет, активисты сделали за три месяца.

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Тест-набор можно заказать бесплатно в благотворительном фонде, его присылают по почте. Непосредственно диагностику ДНК проводят в Германии. И только после этих результатов доноров заносят в реестр.

Создание таких реестров может стать прорывом в медицине, так как, наконец, заработает трансплантология. К примеру, в Польше такие процедуры проводят в каждой уездной больнице уже 20 лет. В Украине – единицы.

Пересадка костного мозга за рубежом стоит несколько миллионов гривен, в Украине за эти деньги делали бы две-три операции. Но для этого нужен качественный донорский банк, который пока создают активисты, а не государство.

Ранее Факты ICTV писали о том, что канадский хоккеист, погибший в ДТП стал донором для шести человек.

Опубликовано Август, 07 в 20:13



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