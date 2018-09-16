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Первый памятник воинам УНР на юге Украины

Первый памятник воинам УНР на юге Украины. В городе Ананьев на деньги волонтеров открыли мемориальный комплекс землякам, которые защищали родную землю от большевистского нашествия.

На создание скульптуры потратили 211 тысяч гривен, которые пожертвовали неравнодушные к своей истории украинцы.

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Автор – Олег Собченко – участник боевых действий.

На открытие мемориала приехали ветераны АТО. Говорят, убедились, как и 100 лет назад Украина противостоит империи.

А вот бывший АТОвец Андрей после возвращения с войны на Востоке оружие поменял на цветы.

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