Перинатальный центр для Краматорска: проект Лилии Кислицыной в Новых лидерах

Подарить перинатальный центр Краматорску, такая мечта у Лилии Кислицыной. Женщина не мыслит свою жизнь вне Донецкой областью, хотя говорит, ее звали переезжать и в другие регионы Украины и даже за границу. Впрочем, Лилия решила принять участие в проекте Новые лидеры.

Она считает, что имеет достаточно энтузиазма, чтобы обеспечить женщин Краматорска правом рожать в комфорте и растить детей в кругу города. Если же выиграет миллион, потратит его на аппарат УЗИ или, по крайней мере, покроет часть этой суммы.

Лилия Кислицына – человек-энерджайзер. Только что вернулась из конференций в Житомире и Киеве – и уже на следующее утро в парке Пушкина встречается с мамами Краматорска.

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Волонтер, бизнесвумен, местный депутат и борец за права женщин сейчас взялась организовывать в Краматорске перинатальный центр. Говорит, до войны, будущие мамы часто ездили консультироваться в Донецк. Сейчас же такой возможности нет, а в Краматорске сейчас рожают и местные жительницы, и мамы с оккупированных территорий.

Сейчас хочет сделать так, чтобы женщины оставались рожать в Краматорске, ведь специалистов здесь хватает. Однако и сложные случаи увеличились – из-за войны.

Врач говорит, в перинатальном центре за женщиной могли бы следить с самого начала беременности. Это также повышает статус заведения. Депутаты подсчитали – на полноценный переход от роддома в перинатальный центр необходимо 100 млн гривен. Лилия же пока хочет через проект Новые лидеры на канале ICTV заработать деньги на первый шаг – качественный аппарат ультразвуковой диагностики.

А еще своим примером она хочет доказать: есть люди, которые не собираются бежать ни с Украины, ни со своего, хотя и строгого, но любимого края.

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Опубликовано Июль, 23 в 11:33



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