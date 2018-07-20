Pianoбой и Onuka – в Тернополе стартовал фестиваль Файне місто

17 га “территории свободных людей”, 6 сцен и множество разнообразных локаций. В Тернополе стартовал фестиваль Файне місто, который продлится еще 3 дня. В этом году он обещает быть по-настоящему взрывным.

Территория свободных людей – это город в городе. Здесь свои законы, есть ратуша, а влюбленных, которые имеют паспорта “свободных людей”, мгновенно обвенчают. Спортивные локации и зона отдыха – не все развлечения. На фестивале учат лучше понять потребности особых людей, для этого нужно пройти вслепую квест.

В этом году фестиваль сделали доступным и для людей с особыми потребностями. Их комфортное пребывание обеспечивает 25 волонтеров. Для них организовали зону “Территория возможностей”, где могут сыграть в баскетбол на коляске.

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Децибелы звука и мегатонны впечатлений – Файне місто удивит бешеными выступлениями. Тут тяжелый рок, фолк, этно, лаундж и регги. С наибольшей сцены будут звучать иностранные и украинские рок-исполнители – Oomph, The Rasmus, Tarja Turunen, Pianoбой и Onuka.

Фестиваль в Тернополе проводят 6 раз. Только в прошлом году его посетили 15 тыс людей. В этом году ожидают не меньше. Из областного центра круглосуточно курсируют автобусы, часть зрителей живет в палаточном городке.

Главное снаряжения на 4 дня – палатка, коврик и спальник. Обо всем остальном здесь уже позаботились. Поэзия, кино, музыка, развлечения – это микс разных стилей и настроений, которые создают неповторимую атмосферу в течение всех дней фестиваля. А продлится он в течение выходных.

Напомним, известная американская группа Imagine Dragons обнародовала трек под названием Natural.

Опубликовано Июль, 20 в 14:03



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