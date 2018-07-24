Под ногами килограммы вражеского железа: бойцы ООС о ночном обострении

На Авдеевской промзоне даже когда тишина не совсем комфортно. Учитывая изуродованные здания, понимаешь – здесь никогда не бывает безопасно.

Александр еще под эмоциями от ночного боя. Вместо пшеницы под ногами килограммы вражеского железа. Мужчина признается, враг начинает наглеть, поэтому с ответом не затягивают.

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Любое изменение тактики противника следует разгадывать мгновенно, чтобы не попасть на неприятности. Накануне боевики забросали нейтральную полосу дымовыми шашками, чтобы дезориентировать наших армейцев.

– Они пытаются больше на психику давить. Всякими приемами. Пару дней назад забросали дымами. Это тебя уже дезориентирует, – боец ​​ООС о поведении врага.

Вчера Факты ICTV писали, как террористы используют непогоду на Донбассе.

Опубликовано Июль, 24 в 19:30



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