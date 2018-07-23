Под шумок бьют из артиллерии: как террористы используют гром на Донбассе

Террористы изменили тактику – и используют для атак непогоду, и в частности гром. Под прикрытием этих звуков может стрелять вражеский снайпер.

Враг на дистанции не более километра. На этом участке фронта классическая окопная война.

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Бакит – военный пенсионер, который не смог сидеть дома, изучил все особенности нынешнего позиционного противостояния. Это нечто похожее на встречу с хулиганом в обычной жизни – если не дашь сразу сдачи – тот не успокоится.

Ранее Факты ICTV писали о сценариях России по захвату украинских портов и как противодействовать.

Опубликовано Июль, 23 в 19:28



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