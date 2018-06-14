Подбили и добивали. 4 года катастрофе Ил-76 в Луганске

Сегодня Украина чтит память 49-ти погибших десантников. 4 года назад в небе над Луганским аэропортом боевики сбили самолет ИЛ-76. На борту которого, находилось 40 военнослужащих и 9 членов экипажа 25-й отдельной воздушно-десантной бригады. Несколько лет в Днепропетровской области длился суд над генерал-майором Виктором Назаровым, именно он несмотря на данные разведки отдал приказ лететь.

Чиновника признали виновным и приговорили к 7 годам. Он подал апелляцию, и сейчас идут очередные судебные разбирательства. В Днепре на аллее героев сегодня десятки людей с фотографиями и цветами, вспоминали погибших.

Сотни людей пришли на аллею героев в Днепре почтить память погибших в самолете ИЛ -76 военнослужащих. Никто не мог сдержать слез. Начали церемонию с минуты молчания, затем поименно вспомнили всех 49 погибших.

Ровно четыре года назад в небе над Луганским аэропортом пророссийские террористы сбили украинский самолет ИЛ-76. На борту которого, находились 40 военнослужащих и 9 членов экипажа 25-й отдельной воздушно-десантной бригады. Боевики из засады выпустили ракеты из зенитного комплекса Игла.

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А потом добивали подбитый самолет из крупнокалиберного пулемета. Сейчас известно, что Россия проводила постоянные радио-перехваты наших частот – так и произошла утечка информации о маршруте ИЛ-76. Впоследствии в СБУ заявили, теракт совершили наемники из частной военной компании Вагнера. Но за это преступление никто из боевиков не наказан.

Все скрываются на оккупированной территории, или в России. В то же время, до 7 лет осудили тогдашнего заместителя руководителя АТО генерал-майора Виктора Назарова. Он пренебрег информацией СБУ, что боевики готовят теракт.

А суд в Днепре назначил еще одну судебную экспертизу. Именно от нее и будет зависеть окончательный приговор.

Приговор по делу стал беспрецедентным. В Украине впервые судили генерала, более того, доказали его вину. Гибель всех 49 человек, находившихся на борту, стала крупнейшей с начала войны и самой одновременной потерей Вооруженных сил Украины за период независимости.

К слову, ударили и они сразу убежали. Военные ООС прогнали боевиков возле ДФС.

Опубликовано Июнь, 14 в 22:20



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