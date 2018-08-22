Подходят на 800 метров и убегают: диверсанты проверяют бдительность бойцов ООС

Светлодарская дуга под постоянным вражеским огнем. Даже днем здесь слышны выстрелы. Преимущественно российско-оккупационные войска бьют из пулеметов и гранатометов.

Пули со стороны врага на позиции украинских военных залетают очень часто. Враг расслабиться не дает. Украинские военные расценивают такое поведение как провокацию.

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Ежедневно летают вражеские беспилотники. Как и на многих других участках фронта, активизировались снайперы. Диверсанты также иногда проверяют бдительность наших армейцев. Подходят к нашим позициям на 800 метров.

Вчера Факты ICTV писали, как снайперы охотятся на бойцов ООС.

Опубликовано Август, 22 в 19:47



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