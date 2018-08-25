Факты / Видео / Украина / Подходят вплотную и высматривают: как враг следит за бойцами ООС/

Подходят вплотную и высматривают: как враг следит за бойцами ООС

На передовой ситуация обострилась. В праздники российско-оккупационные войска применяли артиллерию и минометы, запрещенные Минскими договоренностями, цинично нарушая так называемое хлебное перемирие.

По ночам над позициями украинских военных пролетают беспилотники. Иногда они просто фиксируют изменения, которые произошли на опорных пунктах, иногда корректируют огонь.

Смотрите: Подходят на 800 метров и убегают: диверсанты проверяют бдительность бойцов ООС

Бывали случаи, что враждебные диверсионно-разведывательные группы подходили почти вплотную.

Ранее Факты ICTV писали, как бойцы ООС вернули под свой контроль село Шумы.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

ВСУ взяли под контроль село Шумы: как бойцы ООС вернули земли
Подходят на 800 метров и убегают: диверсанты проверяют бдительность бойцов ООС
Бьют точно с большого калибра: как снайперы охотятся на бойцов ООС
АТО ООС
Эскалации на Донбассе: местные готовят укрытия
Жилые кварталы Марьинки снова под обстрелами: враг попал в дом
Стреляют, когда солнце слепит камеры ОБСЕ: бойцы ООС о вражеских атаках
Рекордные 3 часа обстрелов – боевики накрыли Авдеевскую промку
Идут двойными атаками и не ждут заката – новая тактика боевиков

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка