Подходят вплотную и высматривают: как враг следит за бойцами ООС

На передовой ситуация обострилась. В праздники российско-оккупационные войска применяли артиллерию и минометы, запрещенные Минскими договоренностями, цинично нарушая так называемое хлебное перемирие.

По ночам над позициями украинских военных пролетают беспилотники. Иногда они просто фиксируют изменения, которые произошли на опорных пунктах, иногда корректируют огонь.

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Бывали случаи, что враждебные диверсионно-разведывательные группы подходили почти вплотную.

Ранее Факты ICTV писали, как бойцы ООС вернули под свой контроль село Шумы.

Опубликовано Август, 25 в 20:12



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