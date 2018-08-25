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Подъем с переворотом и стойка на голове: что такое воркаут и как заниматься

В Киеве сегодня международные соревнования по воркаут – это уличный вид спорта, которым могут заняться все желающие. Все что нужно – турник во дворе.

Ребята, которые практикуют занятия на турнике доказывают, чтобы иметь хорошую физическую форму нужно только желание и настойчивость. Ловко отжимаются от пола, делают стойку на голове.

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Для самых ловких подготовили призовой фонд – 135 тысяч гривен. Его разделят между собой 72 победителя.

К слову, украинцы создали уникальные часы, которые следят за здоровьем и показывает, когда стоит отдохнуть.

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