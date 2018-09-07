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Подняли вертолеты и самолеты – лесные пожары на Харьковщине

В Харьковской области с начала сентября огонь уничтожил 70 гектаров леса, в нескольких селах пламя перекинулось на жилые дома.

Огонь укрощают сотни бойцов Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, применяют вертолеты и самолеты. Работы добавляет жара и ветер.

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В полиции не исключают, что пожары кто-то устраивает намеренно, ведь одновременно огонь вспыхивает в нескольких местах.

Вчера Факты ICTV писали о экокатастрофе в Крыму. Что произошло и как это повлияло на природу и людей.

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