Подняли вертолеты и самолеты – лесные пожары на Харьковщине
В Харьковской области с начала сентября огонь уничтожил 70 гектаров леса, в нескольких селах пламя перекинулось на жилые дома.
Огонь укрощают сотни бойцов Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, применяют вертолеты и самолеты. Работы добавляет жара и ветер.
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В полиции не исключают, что пожары кто-то устраивает намеренно, ведь одновременно огонь вспыхивает в нескольких местах.
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2018-09-07
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