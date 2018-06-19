Поднятие цены проезда в Киеве: что обещают изменить и кому повысят зарплату

Есть люди, которые любят трамваи за исторический шарм. К тому же это, самый экологичный наземный общественный транспорт. Ежедневно городом курсирует 300 трамваев, которые перевозят 400 тыс пассажиров. В столице есть 3 депо.

В прошлом году город приобрел 27 новых вагонов украинского и польского производства. Они оснащены кондиционерами, имеют тихий ход и низкий пол. Чтобы такие трамваи увеличивались в количестве и городу было, за что обновлять вагоны, в июле проезд в общественном транспорте планируют повысить вдвое – до 8 грн.

Водители трамваев, наоборот, с нетерпением ждут подорожания. Ибо только тогда им, наконец-то, повысят зарплату. Месячная оплата у них в среднем от 5 до 8 тыс.

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В Киевпастрансе не отрицают – зарплата на предприятии в почти полтора раза ниже средней в Киеве. Ситуацию может изменить лишь повышение цены за проезд. Последний раз билеты дорожали 2015 года.

Чтобы уменьшить расходы, Киевпастранс ежедневно ловит так называемых зайцев. К этому недавно даже присоединилась столичная полиция. За день штрафуют до двух сотен безбилетников.

Избавиться зайцев поможет электронный билет – без которого просто не поедешь.

К слову, на сайте Киевского городского совета зарегистрирована петиция с требованием установления бесплатного проезда в общественном транспорте столицы.

Опубликовано Июнь, 19 в 15:04



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