Повысить жизнь и зарплаты к европейским – цель Анатолия Амелина в Новых лидерах

Вывести экономику из застоя, повысить жизни и зарплаты до уровня европейских – не так сложно, как это рисуют политики. Так считает финалист первого отборочного этапа национального телепроекта Новые лидеры Анатолий Амелин – инвестбанкир с почти 20-летним стажем.

Говорит, для этого надо лишь разработать качественную стратегию развития, которой в Украине не было за все годы независимости. У Анатолия такой проект уже есть.

Уровень жизни выше, чем в европейских странах. Средняя зарплата – 2,5 тысячи долларов, пенсия – более тысячи. Таких показателей наша экономика может достичь до 2030 года, уверен Анатолий Амелин.

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Благодаря ему в украинскую экономику удалось привлечь более 2 миллиардов долларов. Уверен, успех любого проекта – от маленького бизнеса к экономике целой страны – в правильном планировании. Государства, которые имеют четкую стратегию, развиваются в 2-3 раза быстрее.

Факты ICTV писали об еще одном участнике телепроекта Новые лидеры – Алексее Паращенко – автор проекта Бесплатный спорт детям.

Опубликовано Июнь, 08 в 11:31



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