Подземные ходы монахов и музыкальный фонтан: что посмотреть в Виннице и цены

Виннице повезло, Южный Буг омывает город со всех сторон. И почти везде берег – своеобразная смотровая площадка, с которой открываются невероятные панорамы.

Город музеев, соборов и старинных костелов.

В кафе сохранили традиции чаепития. Сто лет назад напиток был едва ли не вес золота, поэтому сохранили в специальных металлических коробочках.

Ароматный напиток с пирожным стоит до 60 гривен. В Виннице удивляют и новыми туристическими маршрутами.

Экскурсии подземными ходами – новинка для туристов. Даже для винничан это настоящее открытие. Этими подземельями пользовались монахи-капуцины.

Атмосферу прогулок усиливают витражи известного Адама Салоны-Добажанського. Игра света – кубизм и модерновый подход к библейским сюжетам просто завораживает.

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Экскурсия по подземельям обойдется в 70 грн. Но в городе немало мест, где можно погулять бесплатно. Например, визитку Винницы – столетнюю Башню на Европейской площади. А еще Николаевскую деревянную церковь 18-го века. Она – одна из немногих в Украине, которая сохранилась в оригинальном виде.

Заговорили памятники благодаря специальному приложению. Это тоже винницкая туристическая новация.

Полюбоваться достопримечательностями можно даже из окна трамвая. Но чтобы полностью узнать город, нужно как минимум два дня. Переночевать можно в гостинице или хостеле – здесь их в изобилии, как и ресторанов и кафе. Уикенд с жильем, питанием и экскурсиями обойдется от 1,5 до 2 тыс. грн.

Попасть в Винницу очень просто – сюда ездят поезда, автобусы и маршрутки. Главное желание окунуться в атмосферу города со своеобразным стилем.

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Опубликовано Июль, 27 в 12:38



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