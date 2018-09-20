Факты / Видео / Украина / PinchukArtCentre показал фильм Гамер Олега Сенцова/

PinchukArtCentre показал фильм Гамер Олега Сенцова

Заключенный в России украинский режиссер Олег Сенцов голодает уже более 120 дней. Арестованный 2014 года в Крыму и обвинен российскими силовикам в терроризме, он был приговорен к 20 годам лишения свободы.

Освободить Сенцова требуют кинематографисты и деятели культуры из разных стран мира. А недавно украинского политзаключенного, номинировали на Нобелевскую премию мира.

В PinchukArtCentre – аншлаг. На показ фильма Гамер Олега Сенцова идут зрители всех возрастов. Здесь его показывают в рамках выставки и снова демократия.

Смотрите: PinchukArtCentre показал шокирующую правду трех десятилетий

Историю о юном геймера Алексее, который живет с матерью в Симферополе и мечтает стать первым в киберспорте, Олег Сенцов написал еще в 2010 году. Ольга Журженко – сопродюсер фильма. Не останавливает слез, она поражена интересом и поддержкой людей.

На этот показ, в соцсетях зарегистрировались более двухсот человек. Но желающих оказалось намного больше. Кто не смог попасть в зал подписывали открытки Олегу Сенцову.

К слову, ранее Факты ICTV писали, что такое плейбек-театры и как это помогает снять стресс.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Страшная цифра. Олег Сенцов голодает уже 130 дней
Рада номинировала Сенцова на Нобелевскую премию мира
Олег Сенцов
Дело нужно пересмотреть – Еврокомиссар попросила РФ освободить Сенцова
Олег Сенцов
В поддержку Сенцова – французские активисты объявили голодовку
Володимир Путін та Ангела Меркель
Меркель и Путин говорили о Сенцове – Лавров
Олег Сенцов
В Париже запустили “цепь голодающих” в поддержку Сенцова
Олег Сенцов
Сенцова выдвинули на премию Сахарова 2018
Олег Сенцов
Сегодня Россия должна предоставить справки о состоянии здоровья Сенцова и Балуха – Денисова

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка