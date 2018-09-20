PinchukArtCentre показал фильм Гамер Олега Сенцова

Заключенный в России украинский режиссер Олег Сенцов голодает уже более 120 дней. Арестованный 2014 года в Крыму и обвинен российскими силовикам в терроризме, он был приговорен к 20 годам лишения свободы.

Освободить Сенцова требуют кинематографисты и деятели культуры из разных стран мира. А недавно украинского политзаключенного, номинировали на Нобелевскую премию мира.

В PinchukArtCentre – аншлаг. На показ фильма Гамер Олега Сенцова идут зрители всех возрастов. Здесь его показывают в рамках выставки и снова демократия.

Смотрите: PinchukArtCentre показал шокирующую правду трех десятилетий

Историю о юном геймера Алексее, который живет с матерью в Симферополе и мечтает стать первым в киберспорте, Олег Сенцов написал еще в 2010 году. Ольга Журженко – сопродюсер фильма. Не останавливает слез, она поражена интересом и поддержкой людей.

На этот показ, в соцсетях зарегистрировались более двухсот человек. Но желающих оказалось намного больше. Кто не смог попасть в зал подписывали открытки Олегу Сенцову.

К слову, ранее Факты ICTV писали, что такое плейбек-театры и как это помогает снять стресс.

Опубликовано Сентябрь, 20 в 13:40



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.