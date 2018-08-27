Пошли в контрнаступление: бойцы ООС отбили тренировочную атаку боевиков

На специальный полигон, на Луганщине, на вертолетах летят десятки офицеров различных подразделений, держат линию обороны по всему фронту. Сегодня бойцы 59 бригады будут демонстрировать навыки отражения атаки условного противника. При этом армейцы с помощью танков пойдут в контратаку. В условиях нынешней позиционной войны – такие маневры и слаженность действий подразделений бригады ключевые для удачной операции.

Легенда учений приближена к боевым условиям. Взводный опорный пункт внезапно атакуют боевики. После короткого боя пехота бригада вынуждена отойти на подготовленные позиции. Командование подразделения привлекает против танков противника противотанковый резерв. Уравняв ситуацию на поле боя наши бойцы идут в контрнаступление.

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Под прикрытием танков наконец удается вызвать бронированную машину для эвакуации раненого. Также на поле условного боя приезжает специальный тягач чтобы оттянуть поврежденный БРДМ. Здесь важно личному составу оценить опасность для собственной жизни.

Такие учения для слаживания личного состава на полигонах вблизи передовой происходят постоянно. Командующий объединенного оперативного штаба Сергей Наев заверил – во время наступления к обороне позиций командирам подразделений предоставляется разрешение для применения тяжелого вооружения.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как морские пехотинцы США и Украины провели учения возле Крыма.

Опубликовано Август, 27 в 17:12



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