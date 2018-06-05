Ушел в вечность. Каким запомнился известный украинский режиссер Леонид Кантер

Веселый, немного авантюристический, и очень-очень творческий. 11 лет назад журналист Леонид Кантер оставил бетонный Киев ради заброшенного хутора на Черниговщине.

До сих пор Обирок был туристической Меккой, пока не появилось страшное сообщение. Леонид Кантер покончил с собой.

При себе оставил посмертную записку. Ее текст правоохранители не обнародуют. Друзьям в случившееся, поверить невозможно.

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После Майдана, Кантер отправился на фронт добровольцем. С собой как настаивал Иван, взял камеру – так, в соавторстве появился фильм Война за свой счет. И далее были ленты, которые произвели фурор и в Украине, и на западе.

Лента Добровольцы Божьей Четы – о Донецком аэропорте, объехала 25 стран мира. МИФ – о Василии Слепаке пока – только 10. Послезавтра премьера во Франции.

К вчера он работал над новим- старым проектом о путешествиях – Человек и табурет. Собственно, когда то Кантер сделал себе на этом имя, как провезти табурет океанами, почти не потратив денег.

К слову, Факты писали, когда и где попрощаются с режиссером.

Опубликовано Июнь, 05 в 22:15



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