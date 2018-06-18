После 4 лет затишья снова мины – новая горячая точка на Передовой

Село Новотошковское несколько дней под огнем боевиков. Мины залетали даже в жилые кварталы. К счастью никто из местных не пострадал. Единственная автобусная остановка в селе заросла бурьяном.

Рейсовые автобусы по “бахмутке”, как называют местные эту дорогу, которая раньше вела в Луганск, не ездят еще с осени 2014, когда начались ожесточенные бои за 32-й блокпост. Вблизи оккупированые Кадиевка и Первомайск, поэтому опасность подстерегает постоянно.

Вот красноречивые фасады домов мирных жителей Новотошковки, которые смотрят именно в сторону так называемой ЛНР. После нескольких лет затишья российские мины снова посыпались на головы украинцев Луганской области.

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Мы первая съемочная группа, кто получил разрешение приехать в Новотошковку после обстрела боевиками в минувшую пятницу. На первый взгляд, несколько свежих воронок теряются на фоне массовых разрушений.

Но в действительности даже маленький осколок от снаряда мог забрать человеческую жизнь. Поэтому после того обстрела руководство области эвакуирует местных детей в детский лагерь.

Наблюдение за врагом на этом участке фронта значительно усилилось. Особенно после нескольких дней боев, которые провоцирует враг. К сожалению, не обошлось без потерь.

В ночь на пятницу отдал жизнь за Украину 20-летний Игорь Петров, которого сегодня похоронили на родине в Рубежном, Луганской области. Собратья вспоминают, в том бою враг бил с артиллерии и танков. Говорят, боевики не могут простить нашим бойцам продвижения вперед.

В том бою еще двое украинских военных получили раны. Помощь одному из них во время эвакуации оказывал 19-летних юноша по кличке Лелик. Несмотря на свой возраст, не растерялся, а под пулями сделал все, чтобы спасти жизнь собрата.

К слову, на передвижные блокпосты в зоне ООС вышли пулеметчики.

Опубликовано Июнь, 18 в 19:52



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