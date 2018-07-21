После ЧМ-2018 выросло количество обстрелов: бойцы ООС о напряженной недели

Если днем на передовой тихо, то вечером начинается то, что украинские военные называют словом дискотека, то есть сильный обстрел. Кремлевские наемники бьют по нашим позициям из пулеметов и гранатометов.

Начинают террористы вяло, сделают несколько выстрелов. Однако затем пулеметные очереди не умолкают.

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Как только закончился футбольный чемпионат, возросло количество обстрелов, рассказывают армейцы. Уверены, договор с русскими не стоит даже бумаги, на котором он подписан.

Ранее Факты ICTV писали о сценариях России по захвату украинских портов и как противодействовать.

Опубликовано Июль, 21 в 19:00



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