Песок – на вес золота! В Брюсселе обустроили необычный искусственный пляж

Если нет пляжа – его можно сделать – решили в Брюсселе и ежегодно с июля по август здесь длится пляжный фестиваль.

Лето, солнце и пляж, там, где его не должно быть. Однако город решил устроить здесь искусственный курорт. Этот песок – на вес золота. 1200 тонн завезли сюда из Северного моря – чтобы с начала июля и до середины августа именно сюда приходили отдыхать туристы.

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По окончании сезона, песок отвезут на склад и тщательно почистят, чтобы использовать в следующем году.

В этом году город потратил на аттракцию 800 миллионов евро – чтобы горожане и туристы приходили сюда бесплатно. Пляж будет работать до середины августа и за 5 недель здесь побывают до полумиллиона человек – правда, купаться в канале не станут – это в Европе не принято. А вот в фонтане – с удовольствием.

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Опубликовано Июль, 22 в 14:12



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