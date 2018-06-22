Дома похожи на пепел, света нет – что происходит в Южном на Донбассе

В освобожденное месяц назад село Южное идем с разведчиками и командиром бригады тайными тропами. Передвигаться обычной дорогой смертельно опасно – разъяренный потерей территории враг, который держит териконы в окрестностях Горловки, мгновенно реагирует огнем на любое движение.

Над Южным сизый дым и это не вечерний туман, а остатки сожженных пророссийскими террористами домов. Боевики фактически превращают Южное в пепелище. После очередного обстрела загорелось в селе несколько домов, в которых еще несколько дней назад жили люди.

Военные отмечают, гуманитарная ситуация в Южном сложная, однако потребности местных бойцы пытаются обеспечить собственными силами. В селе нет света, поэтому даже зарядить мобилку жители приходят к армейцам.

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Шаг за шагом в буквальном смысле этого слова. Пока одни бойцы на позициях, их собратья обычными лопатами, часто под огнем врага копают окопы. Чем глубже – тем больше шансов уберечься, такое простое но эффективное правильно войны.

Сейчас Южное – одна и самых горячих точек на Донбассе. Поэтому кроме приказа командира у каждого солдата есть своя, личная мотивация быть здесь.

Что будет дальше, украинские военные не загадывают. Окапываются и укрепляются, ведь кроме стрелкового оружия враг может применить и артиллерию – анализируют армейцы. Об этом говорит циничная тактика оккупантов сжигать дома местных.

К слову, Факты писали, что заставит Путина уйти из Донбасса.

Опубликовано Июнь, 22 в 17:54



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