Полуметровые ямы, покрытые слоем пыли! Почему не ремонтируют дорогу Канев-Кременчуг

Накормлены безрезультатными обещаниями чиновников, жители села Мошны Черкасской области в который раз перекрыли дорогу Канев-Кременчуг. От дороги здесь одно название. Для автомобилей он сплошной автослалом, полуметровые ямы, покрытые толстым слоем пыли. После апрельской акции людей заверили, что ремонт вот-вот начнется. Но к началу августа выбоины только углубились.

Проезд лабиринтом, змейкой, ползком или под заборами у людей. Иначе село Мошны не миновать. Эту дорогу строили еще в советское время, последнюю серьезную реставрацию делали в 90-х. Водители в отчаянии, с ремонтов не вылезают.

Пресловутая трасса беспокоит не только водителей.

Потрескавшиеся стены летней кухни, гаража, заваленный погреб. Двор Пономаренко как раз возле трассы. Говорят, весной ремонтники срезали слой покрытия. С тех пор все после дождей и обильных ливней течет в их двор.

Генподрядчик, который выиграл тендер на ремонт этой дороги говорит, уже выполнил подготовительные работы на сумму до 400 тыс. Но денег не получил, поэтому все остановил.

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В службе автомобильных дорог области признают имеющиеся деньги – 57 млн ​​грн., но не имеют юридических оснований заставлять подрядчика выполнять работы. Мол, ждут, пока опубликуют соответствующее постановление Кабмина, но люди устали от обещаний.

Уставшие от бездорожья люди в который раз перекрыли дорогу.

За час собралось более сотни автомобилей. Митингующие пропускают только скорую, машины с детьми и рейсовые автобусы. Другие ждут. Одни с пониманием и поддержкой, другие возмущаются.

Люди настроены решительно и обещают не расходиться, пока не появится техника и не начнутся работы.

К слову, поворот смерти под Киевом.

Опубликовано Август, 02 в 20:23



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