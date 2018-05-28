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Пластик, металл и бумагу за бонусы: где в Киеве сдать вторсырье

Украинцы все активнее привлекаются к борьбе за чистую окружающую среду – теперь сортированный мусор на переработку принимают не только специализированные компании, но и магазины.

Отходы можно теперь сдать и в одной из торговых сетей. Принимают пластик, металл, бумагу и не бесплатно – на карту начисляются бонусы, за которые можно приобрести продукты.

За каждый килограмм вторсырья вам начисляют баллы на карту. За них можно скупиться.

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Если это бумага и пластик – это 600 балов.700 баллов, если металл. И 150 баллов, если это стекло.

1 балл равен одной копейке. Так, например, за килограмм пластика вы получите 7 гривен.

К слову, как и где получить средства на установку энергосберегающего оборудования.

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