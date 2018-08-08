Платежки с сюрпризом: жители Ровно получили баснословные квитанции из-за махинаций

Долги в несколько тысяч гривен за тепло с каждой квартиры ошеломили жителей дома на улице Фабричной в Ровно. Платежки с космическими для них суммами получили в июне – до сих пор не поймут – за что. Жители этого ОСМД в шоке: говорят, прошлый отопительный сезон завершили без долгов. Почти все имеют субсидии, поэтому за месяц платили примерно триста гривен за тепло – а теперь им неожиданно насчитали в десять раз больше.

Разница в показаниях такова, что хватило бы еще на один отопительный сезон. И вовремя выявить это тепловики не могли. Утверждают, их председатель ОСМД Андрей Прищепа не допускал к счетчику целых два года. Теперь руководство предприятия проведет и свою служебную проверку, чтобы выяснить, не причастны ли к таким махинациям их работники.

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Такая же ситуация и в соседнем доме, которым руководит тот самый глава. И человек оправдывается – он к долгам непричастен. Говорит, счетчик все три года неправильно работал, потому что монтажная фирма не так установила. Следовательно, люди еще и за горячую воду платили дважды.

Несмотря на то, что люди ни в чем не виноваты, искусственный долг они все равно должны оплатить – говорит председатель, который должен был защищать жителей своего ОСМД. В Ривнетеплоенерго тоже требуют вернуть огромные суммы и как компромисс предлагают разделить их на части. Но жители платить категорически отказываются. Более того, теперь хотят уволить главу ОСМД, который не заботится о домах, игнорирует собрание жильцов и неизвестно куда тратит их деньги. Люди уже написали заявление в полицию, правда, там пока никак не отреагировали. А еще подали иск в суд.

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Опубликовано Август, 08 в 19:29



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