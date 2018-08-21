Бок о бок с мужчинами: женщины пройдут строевым шагом на параде ко Дню независимости

Впервые в истории независимой Украины участие в параде ко Дню независимости примут женщины-военнослужащие. 120 курсанток военного института Киевского национального университета пройдут по Крещатику рядом с мужчинами. Девушки вспоминают: во время первых тренировок были даже слезы и сейчас с нетерпением ждут, когда 24 августа выйдет батальоном на шествие.

Чем ближе до 24 августа тем требования становятся жестче. Малейшие детали одежды могут попасть в кадр во время телевизионной трансляции парада, поэтому перед выходом девушки часто заглядывают в зеркало.

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Среди женщин трое участниц боевых действий. Еще двадцать девушек в резерве. Выбирали кандидаток по росту, выносливости и здоровье. Вместо летних отпусков у них ежедневно километры маршировок строевым шагом. После тренировок на взлетной полосе завода Антонова прогоны по Крещатику несколько не привычные для курсанток. Здесь к девушкам особенно пристальное внимание зрителей.

В вооруженных силах служит 25-тысяч женщин, поэтому обойти их вниманием на параде не имели права. Нынешние курсантки, которые пройдут по Крещатику через несколько лет станут офицерами возрожденной украинской армии.

К слову, Факты ICTV сообщали, что на параде ко Дню независимости украинцев удивят новым оружием

Опубликовано Август, 21 в 16:52



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