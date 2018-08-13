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Плогинг в Черкасской области: за 40 минут собрали тонну мусора

Почти тонну мусора за 40 минут собрали участники экофестиваля на Черкасщине.

Представители семи объединенных общин нескольких районов соревновались в плогинге – собирали и сортировали мусор во время бега, рисовали экологические плакаты и учились превращать отходы на функциональные вещи.

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Это все для того, чтобы достучаться до сознания людей, говорят организаторы, подтолкнуть и показать, что убирать за собой не трудно и отсортированный мусор может со временем принести прибыль общинам.

К слову, начинает цвести один из самых опасных в Украине сорняков – амброзия. Именно пыльца во время цветения вызывает аллергию.

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