Пляжный сезон открыт: где в Киеве можно загорать

Пляжный сезон официально открыт, и в жару, которая сейчас царит в Украине, людей тянет к водоемам и в парки охладиться.

Жители Оболони в восторге от тамошнего парка. Говорят, и для глаз приятно, и дышать есть чем. И хотя сейчас там еще местами продолжаются ремонтные работы – люди уверены, по завершению реконструкции станет еще лучше.

Приводят в порядок Русановскую набережную, тротуары уже выложены брусчаткой, оборудованные велосипедные дорожки. Работы обещают завершить к середине июня этого года.

Получить удовольствие от прогулки можно и в Гидропарке: тихо, чисто и много зелени. Здесь можно развлечься и на аттракционах.

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Но летом самым популярным местом отдыха киевлян – Днепровские пляжи. В городе 13 официальных и почти три десятка – диких.

На муниципальных пляжах есть хоть какая инфраструктура, и главное – спасатели. Самым маленьким они проводят тренинги, как вести себя на пляже.

Ранее Факты ICTV писали о 7 пляжей Киева, где нельзя купаться.

Опубликовано Июнь, 02 в 13:55



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