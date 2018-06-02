Пляжный сезон открыт: где в Киеве можно загорать
Пляжный сезон официально открыт, и в жару, которая сейчас царит в Украине, людей тянет к водоемам и в парки охладиться.
Жители Оболони в восторге от тамошнего парка. Говорят, и для глаз приятно, и дышать есть чем. И хотя сейчас там еще местами продолжаются ремонтные работы – люди уверены, по завершению реконструкции станет еще лучше.
Приводят в порядок Русановскую набережную, тротуары уже выложены брусчаткой, оборудованные велосипедные дорожки. Работы обещают завершить к середине июня этого года.
Получить удовольствие от прогулки можно и в Гидропарке: тихо, чисто и много зелени. Здесь можно развлечься и на аттракционах.
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Но летом самым популярным местом отдыха киевлян – Днепровские пляжи. В городе 13 официальных и почти три десятка – диких.
На муниципальных пляжах есть хоть какая инфраструктура, и главное – спасатели. Самым маленьким они проводят тренинги, как вести себя на пляже.
Ранее Факты ICTV писали о 7 пляжей Киева, где нельзя купаться.