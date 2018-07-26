Плиты ходят, сплошные трещины и аварии: мост смерти на Прикарпатье
Аварийным мостом на Прикарпатье ежедневно курсируют тысячи машин, автобусов и грузовиков. Ведь он стоит на трассе государственного значения Стрый – Мамалыга.
Мост просто трещит по швам. Чтобы выдержать ежедневную нагрузку, переправу укрепили специальной металлической конструкцией. Но спасти покрытия, продырявленное как решето, не удается.
Мост смерти – так долгострой называют местные. Потому что три года назад с него упал и разбился молодой парень. Только после этого здесь появились защитные блоки и табличка об опасности.
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Всю аварийность переправы лучше всего видно снизу – сплошное кружево из трещин, бетон осыпается, а часть, подпертая металлическими конструкциями.
Дорога на мосту также в ужасном состоянии, здесь постоянные пробки и часто происходят аварии – когда машины пытаются обойти глубокие ямы.
Ранее Факты ICTV писали о большом потопе в Киеве – 1,5 м воды в переходах, разрушенные мост и дороги.