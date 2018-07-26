Факты / Видео / Украина / Плиты ходят, сплошные трещины и аварии: мост смерти на Прикарпатье/

Плиты ходят, сплошные трещины и аварии: мост смерти на Прикарпатье

Аварийным мостом на Прикарпатье ежедневно курсируют тысячи машин, автобусов и грузовиков. Ведь он стоит на трассе государственного значения Стрый – Мамалыга.

Мост просто трещит по швам. Чтобы выдержать ежедневную нагрузку, переправу укрепили специальной металлической конструкцией. Но спасти покрытия, продырявленное как решето, не удается.

Мост смерти – так долгострой называют местные. Потому что три года назад с него упал и разбился молодой парень. Только после этого здесь появились защитные блоки и табличка об опасности.

Смотрите: В Иерусалиме обвалилась часть Стены плача

Всю аварийность переправы лучше всего видно снизу – сплошное кружево из трещин, бетон осыпается, а часть, подпертая металлическими конструкциями.

Дорога на мосту также в ужасном состоянии, здесь постоянные пробки и часто происходят аварии – когда машины пытаются обойти глубокие ямы.

Ранее Факты ICTV писали о большом потопе в Киеве – 1,5 м воды в переходах, разрушенные мост и дороги.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Похожие видео

На Прикарпатье рухнул мост – автобусы не ходят, движение парализовано
Гриби
Грибной сезон 2018 на Прикарпатье: как собирать и цены
Змія
Осторожно, яд! Симптомы укуса ядовитой змеи
Без денег и работы: как выживают горные районы Украины
Садик ужасов на Прикарпатье: на кухне мыши, везде вонь и беспорядок
На Прикарпатье школы, садики и больницы оставляют без тепла
Мех с Тысменицы: цены в 2018 и как выбрать шубу
Что такое дидух, сколько стоит и из чего делают

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка