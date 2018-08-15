По уши в кредитах, с мизерными зарплатами – реалии жизни переселенцев

Переселенцы зарабатывают на треть меньше, чем остальные украинцы. Им предлагают низкие зарплаты, потому что знают, что люди готовы работать за меньшие деньги, поэтому знают, как выжить на 2100 гривен. Тогда, как прожиточный минимум 3300. Такие данные приводит Международная организация по миграции, которая каждые три месяца мониторит жизни украинских внутренне перемещенных лиц.

В правительстве о проблеме знают и обещают решить. Сами переселенцы о своих проблемах рассказывают неохотно, за четыре года многие разуверились. Больше на контакт идут успешные люди, которым удалось переломить к себе отношения.

Наталья – родом из Донецка. Но с началом войны с семьей перебралась в Ивано-Франковск.

Общественное пространство на 170 квадратов, здесь и мастер-классы и тренинги, причем не только для переселенцев. Женщина не шикует, но и на жизнь не жалуется.

Ее тезка, тоже Наталья – переехала в Ивано-Франковск из Крыма. У нее семеро детей, и чтобы выжить, сменила три города в Западной Украине и до 8 квартир – было дорого. Выживает на помощь, которую получает на детей.

Постоянную работу с таким количеством детей найти не может. С работой у переселенцев вообще сложно. Это подтверждают и исследования, которые сегодня представила Международная организация по миграции. По данным трехмесячного отчета, внутренне перемещенные довольствуются на треть меньше доходами – чем остальные украинцы. Они выживают на 2100 гривен – тогда, как прожиточный минимум – 3100. Работу имеют 42% людей, и зарплата у них меньше. Поэтому кое-кто не выдерживает и возвращается на временно оккупированные территории.

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Большинство переселенцев вынуждены тратить на жизнь сбережения, жить в кредит, или отказываться даже от медицинской помощи. 78% тех, кто решает вернуться на временно оккупированные территории, объясняют, там они имеют жилье и не должны платить за его аренду.

Многие люди живут в бывших общежитиях или санаториях фактически полулегально. В прошлом году чиновники запустили программу доступного жилья, по которой половину на новую квартиру должно давать государство. Но вот денег на нее – нет.

Помощь от государства получает каждый пятый переселенец. Нетрудоспособные – тысячу гривен, те, кто работают – 400 гривен. Каждые 6 месяцев ее надо переоформлять.

Отдельная проблема – участие переселенцев в выборах – многие из них до сих пор не знают, могут ли голосовать.

К слову, сексуальные преступления против беженцев: в СМИ попал секретный доклад ООН.

Опубликовано Август, 15 в 20:20



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