Разделение Сирии и захват Идлиб: как США разрушает все планы

Россия с Ираном сегодня планировали на саммите в Тегеране окончательно разделить Сирию и захватить последний форпост повстанцев. Но США пригрозили ударом – даже по российским военных, если они случайно окажутся рядом.

Москва сразу уменьшила агрессивные заявления.

Провинция Идлиб – последний форпост анти асадовских повстанцев. Россия, Сирия и Иран подтянули почти все свои войска для штурма региона. Привод как всегда борьба с террористами, в которые Москва записывает всех своих противников.

Идлиб входит в зону контроля Турции, но неожиданно появился новый союзник – США. Президент Трамп пригрозил мощными ударами по Асаду, если тот использует химическое оружие, или даже если начнется массовый обстрел мирного населения.

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На саммите в Тегеране Россия, Сирия и Иран планировали окончательно утвердить атаку на Идлиб, после которой Асад уничтожил бы всю оппозицию. А теперь думают – начинать ли вообще операцию. США делают все, чтобы разрушить этот союз.

Напомним, Россия не пускает торговые корабли в украинские порты.

Опубликовано Сентябрь, 07 в 21:46



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