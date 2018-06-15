Путешествие в Норвегию бюджетно: как доехать, что посмотреть и цены

Норвегия – страна невероятных пейзажей и невероятных цен. Если устали от летней жары, предлагаем отправиться в Норвегию. А именно в Берген – не только второй по величине город в Норвегии, но и культурная столица страны. Однако, прямого рейса в Берген из Украины пока нет.

Долететь можно через Польшу, Нидерланды, Швецию. Цена кусается. Если бронировать на июль – получится минимум 10 тыс грн в обе стороны. И не забудьте взять с собой зонтик. Ведь дожди здесь идут 260 дней в году.

Экскурсию по Бергену мы начали с Рыбного рынка. Это Доу. Именно его отец был здесь одним из первых продавцов. Семейному бизнесу почти полвека. И все же местные выбирают супермаркет. Не каждый норвежец отдаст 30 евро за кусочек лосося. А туристы – с удовольствием.

Мидии, креветки или лобстеры вам приготовят прямо здесь. Кладем кусочек кита, несколько кусочков лосося – копченого, соленого. Это надо съесть в течение дня. Тогда рыба максимально мягкая и свежая.

У рыбного рынка рыбное место – он расположился на пирсе, куда ежедневно приходят круизные лайнеры с тысячами туристов. Гостей так много, что власти Бергена ограничили количество лайнеров до 2-х в день.

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Главная достопримечательность Бергена – Ганзейская набережная, которая под защитой ЮНЕСКО. В течение четырех веков отсюда контролировали торговлю с Европой. Главным товаром была сушеная треска. Памятник в ее честь стоит здесь в дворике.

Берген – культурная столица Норвегии. Даже сегодня здесь очередной фестиваль деревянных скульптур. В Берген едут послушать не только шум волн, но и классическую и джазовую музыку. Однако уличный исполнитель только один на весь город.

Быть в Норвегии и не видеть фьорды – преступление. Таких соленых озер здесь более 1000. И все под защитой ЮНЕСКО.Однак учтите – самая быстрая поездка на фьорды продлится целый день.

Берген находится у самого длинного фьорда в Европе, Согнефйорда. Это также один из самых живописных фьордов Норвегии. К Согнефйорду в Берген идет обычный паром, обязательно стоит прокатиться на этом пароме.

Если есть лишний день и примерно 300 евро на самолет, советуем лететь на Лофотенские острова. Они того стоят. Последний пункт туристической программы – фуникулер и невероятные виды Бергена, но нас не предупредили о невероятных очередях.

Вагончик идет 7 минут, за это время вы успеете получить впечатления на всю жизнь. Смотровая площадка расположена на вершине горы Фльоен на высоте 320 метров над морем.

К слову, Факты писали, где хотят отдохнуть украинцы летом.

Опубликовано Июнь, 15 в 11:05



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