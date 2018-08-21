Путешествие в Польшу: достопримечательности и цены
Летом гости города и сами краковчане с удовольствием катаются водным трамваем вдоль Вислы. И интересной является часовое путешествие к прежнему небольшому селу Тынец, которое с 1973 года стало частью Кракова.
Лодочки на 12-15 человек курсируют туда каждый день. Живописные пейзажи, старинные замки и монастыри.
Тынец привлекает своим аббатством, что возвышается на горе. Первые упоминания о нем датированы 11 веком, а в 15, уверяют историки, здесь появился орган.
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Именно поэтому возник проект Тынецкие Рецитали – так называемые сольные концерты. Первые такие выступления состоялись 1971 года. В этом году это уже 44-й концерт.
Проект уникален еще и тем, что каждый раз здесь играют разные исполнители.
На такие концерты можно попасть еще до конца августа. А организаторы уже готовят новую программу и ищут исполнителей на следующий год.
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