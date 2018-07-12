Двойного заряжания не могло быть. Откуда взялся и почему взорвался Молот

Трагедию 6 июля во время военных учений, когда разорванный миномет Молот унес жизни сразу 3-х военных, объясняли тремя версиями:

– Человеческая ошибка, когда в уже заряженный миномет вставили вторую мину, неисправный миномет и испорченный боеприпас.

Чтобы остановиться на одной из версий, Молот подрывали дважды. Эксперты собрали осколки – чтобы обработать материалы по закону требуется более 60 календарных дней. Но в Министерстве обороны не ждали. И уже на следующий день заместитель министра обороны Игорь Павловский дал понять – во всем виноват человеческий фактор – двойное заряжание миномета.

Но раненный минометчик, который выжил после взрыва, рассказывает противоположное:

Нет, это не может быть двойное заряжение. Я четко видел выход первой мины во время первого выстрела. После того командир проверял канал ствола. Была команда “Заряжай!”. Мы забросили вторую мину, дернули за шнурок. Я увидел вспышку, но мина не вышла из ствола. Вот тогда я понял, что сейчас будет взрыв, успел развернуться и сделать полшага.

В статье Ольги Решетиловой в Левом берегу приведены факты, миномет, который убил 3-х человек на полигоне, был неисправным еще с 2016-го года, когда бригада, защищая подступы Авдеевки, получила его в боевое распоряжение. Но миномет не выдержал и первого выстрела.

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Несколько месяцев бракованный миномет находился на хранении и не эксплуатировался. А в 2017 году ствол отправили на “прогонку” на Старокраматорский машиностроительный завод, где по заказу завода “Маяк” и изготавливались стволы для “Молотов”.

Миномет отремонтировали и вернули обратно в бригаду. Но с Молотами за 2 года эксплуатации только по официальным данным произошло 12 подрывов. И одна из причин, на которую указывают артиллеристы – это детонация мины после выстрела во время прохода ствола. Однако эту версию даже не рассматривали.

Пока же продолжаются следственные действия, за производителя Молота взялись в Счетной палате. Ревизоры приедут на киевский завод Маяк. Между тем во Львове ранены армейцы приходят в себя, и именно их показания могут стать решительными в вопросе по ком звонит Молот.

К слову, что не так с минометом Молот.

Опубликовано Июль, 12 в 22:07



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