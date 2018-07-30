Погода на август: жара отступает

Август по прогнозам синоптиков будет теплым и комфортным.

Средняя месячная температура 23-24 градуса. В первую неделю последнего месяца лета будет дождь. Местами пройдут грозы. Но впоследствии природа успокоится – от гроз и дождей останется только переменная облачность.

Смотрите: Дожди не прекратятся: прогноз погоды на неделю (КАРТА)

Температурные колебания в течение месяца будут минимальны.

К слову, в пятницу произошло полное и самое длинное затмение в 21 веке. Если астрономы изучили движение небесных тел и просят не бояться затмений, астрологи призывают быть осторожными и подводить жизненные итоги.

Опубликовано Июль, 30 в 11:06



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.