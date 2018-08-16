Погодный апокалипсис в Киеве: где не проехать и почему опять полно воды

Погодный апокалипсис – сегодня ночью Киев страдал от сильной грозы, молнии, грома и града, который побил много окон.

По всей столице упало немало деревьев, много машин стоят поврежденные. В очередной раз затопило пешеходные переходы, ведь дождевые коллекторы не справлялись с потоками воды.

Утром не работали некоторые маршруты общественного транспорта, а Крещатик был перекрыт для машин.

С самого утра работали около 3 десятки коммунальщиков, которые болгарками и экскаватором преодолевали завалы.

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Сейчас аварийные бригады вынуждены заново чистить коллекторы и откачивать излишки воды.

В Киеватодоре в очередной раз признали, дождевые коллекторы – настоящая головная боль. Проблему, якобы понемногу решают, но сколько еще раз Киев может затопить из-за ливня – неизвестно.

Факты ICTV собрали фото, на который последствия ночного урагана в Киеве.

Опубликовано Август, 16 в 14:00



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