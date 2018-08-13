Ограбление ломбарда в Киеве: как действовали преступники и что нашло следствие

На кадрах с камеры видеонаблюдения зафиксированы дерзкие грабители. Через маски и куртки нельзя узнать не только личности нападавших – нет вообще никаких зацепок. Неизвестные, ворвались в ломбард на улице Данила Щербакивского, несколько раз выстрелили в охранника и действовали четко. Похищенные украшения – не какие-то побрякушки из серебра и полудрагоценных камней. Злоумышленники знали, что берут, потери огромны.

Копы уверяют: по словам свидетелей, злоумышленники разговаривали на иностранном, но прекрасно ориентировались в магазине и на улице.

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Более того – все указывает на то, что продуманным был и путь отхода, ведь воры сели в темно-синего Пежо и сбежали по почти пустой улице, а такую ​​в вечернем Киеве нужно еще умудриться найти. Впоследствии полицейские обнаружили сгоревшую машину в гаражном кооперативе на улице Нечуя-Левицкого.

Убитому охраннику было 57 лет. Правоохранители возбудили два уголовных производства по статьям умышленное убийство и разбой. Злоумышленникам грозит 15 лет лишения свободы, или пожизненное заключение. Сейчас следователи прорабатывают видео с камер наблюдения.

К слову, пытают утюгом и танцуют на телах – жестокие ограбления в Одесской области.

Опубликовано Август, 13 в 23:01



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