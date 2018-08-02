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Погуляли на свадьбе. Массовое отравление на Волыни – среди пострадавших иностранцы

Этим летом в Украине настоящая эпидемия отравлений – часто их причиной пренебрежение банальными правилами гигиены. Не спасает даже статус дорогого заведения. На Волыни люди отравились прямо на свадьбе. Два десятка волынян и 6 шведов попали в больницу. Эпидемиологи уже подтвердили, что у них – сальмонеллез.

Восемь гостей госпитализировали в областную инфекционную больницу. На лечение уже потратили 2900 гривен. Сергей был тамадой на празднике. Его соседи по палате – тоже отравились едой из этого пира.

– Мы внимание обращаем на салат оливье, или на мясную нарезку – это всего всего. Потому что в салате использовали майонез собственного производства, где было сырое яйцо, поэтому обнаружили сальмонеллез. Или мясо было плохо обработанное, или кто был болен из кухни, – комментирует пострадавший.

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В полиции по факту нарушения санитарных правил начали расследование – эпидемиологи проводят анализы.

Напомним, в Киеве количество отравившихся шаурмой увеличилось до 70 человека.

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