Похороны вместо выпускного – на передовой новые жертвы, погибла девочка

Бабушка 15-летней Даши вне себя от горя. Еще утром ее внучка, которая закончила 9-й класс, беззаботно мечтала о платье на выпускной. Но смерть отправленная ​​кремлевскими боевиками унесла жизни ни в чем не виноватого ребенка.

Мина взорвалась в нескольких метрах от девочки. Дома в тот момент был дедушка Виктор Васильевич. Мужчина как раз вставлял стекло в окна после ночного обстрела их двора.

Смотрите: Подготовка к штурму! Российско-оккупационные войска стреляют по всей линии разграничения

Внучка готовила еду. Но на мгновение дедушка потерял ее из виду. Родственники погибшего ребенка не поймут, для чего обстреливать гражданское население. Тем более рядом нет военных поэтому списать на погрешность даже в такой ситуации боевикам не удастся.

Офицеры наблюдательной миссии определили, огонь велся с территории оккупированной Горловки. Было два прихода 120 мин. Даше 15 лет исполнилось в прошлую пятницу. Теперь бабушка жалуется, вместо платья на выпускной, семья будет покупать свадебное платье на похороны.

К слову, Факты писали, как будет работать ракетный комплекс Javelin.

Опубликовано Май, 28 в 20:50



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.