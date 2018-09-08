Полиция и суд – как в Луцке водители заставляют ремонтировать дороги

В Луцке борьбу с ямами на улицах водители взяли в свои руки. Как способ воздействия на дорожные службы активисты используют закон и полицию. Только заметив проблемный участок пути – вызывают полицию, чтобы зафиксировать выбоины и заставить коммунальщиков отремонтировать дорогу. На это они имеют неделю, если не успевают, то дело передается в суд.

Активисты собираются раз в неделю после работы и проводят свое обследование состояния дорог – такой метод сотрудничества с полицией действенный. Ведь самые проблемные участки таки отремонтировали.

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Но луцкие коммунальщики оправдываются – говорят, и сами прекрасно знают проблемные участки. Правда, все сделать сразу не могут.

И если в Луцке что-то делают, то на дороге на Рожище водителям и дальше придется прыгать через ямы, ведь на такие территориальные пути денег нет.

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Опубликовано Сентябрь, 08 в 14:30



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