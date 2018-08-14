Полиция, нацгвардия и спецназовцы: как будут охранять правопорядок на День независимости

Почти 15 тысяч правоохранителей в этом году выйдут на улицы во всех городах во время празднования 27-й годовщины независимости Украины. Усиленный режим работы силовики будут нести уже с 22 августа. В эти дни запланировано более тысячи торжественных мероприятий, в которых примут участие 700 тысяч человек.

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Следить за порядком в городах полицейским будут помогать нацгвардейцы и спецназовцы. В праздничные дни увеличится и количество пограничных нарядов на рубежах страны и на линии соприкосновения в Донбассе. Но больше силовиков традиционно будет в центре столицы. Чтобы попасть на парад, зрителям придется пройти несколько рубежей из полицейских и через рамки металлоискателей.

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Опубликовано Август, 14 в 17:46



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