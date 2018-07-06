Роды без осложнений – программа Ростислава Зауральского в Новых лидерах

Его программа без особых затрат позволяет сохранять здоровье и спасать жизни тысячам рожениц. Ростислав Зауральский 17 лет назад в городском роддоме Кременчуга ввел программу заготовки аутоплазмы. С тех пор здесь провели уже более 13 тыс. операций, перелив беременным после родов их же плазму.

Доказали эффективность этой программы и почти забыли, что такое послеродовые осложнения. Программа уникальна даже для мировой практики. Но в Украине действует пока только в двух городах. Ее автор Ростислав Зауральский благодаря проекту Новые лидеры хочет внедрить эту программу по всей Украине.

Будущая мама – Леся сейчас стала аутодонором. Компонентом ее крови – плазмой, восстановят организм женщины после родов. Процедура новая, но необходима. Ее проводят женщинам после 34-й недели беременности.

В роддоме Кременчуга, 17 лет действует программа заготовки, хранения и использования аутоплазмы. Ее ввел врач-трансфузиолог Ростислав Зауральский. Сам провел более 13 тыс. таких операций. Доказал, что послеродовых осложнений благодаря этому методу уменьшилось почти на 90%.

Смотрите: Когда отремонтируют ваш дом – узнать за минуту. Проект Валерия Веремчука в Новых лидерах

После нормальных родов, родная плазма помогает женщине быстрее восстановиться. А при значительном кровотечении – даже спасает жизнь.

20 минут в центрифуге – и плазма отделена. Кровь вливают назад беременной, а ценную плазму замораживают до родов.

Но главное – правильно и быстро разморозить жидкость. Для этого там изобрели специальное устройство. В нем уже за 15 минут плазма готова к вливанию. Таких аппаратов в заведении 4.

Велосипеда не придумывал, говорит врач. Но продумал все до мелочей и хочет, чтобы его программа стала достоянием страны. С этой идеей Ростислав Зауральский отправился к проекту Новые лидеры.

Сбор собственной плазмы стоит 330 грн, тогда как литр донорской – втрое дороже. А остановка кровотечения – вообще обходится в 7 тыс. грн. Сейчас в Кременчуге уже 40% беременных делают новую процедуру, чтобы быть уверенными в своей безопасности и сохранить здоровье. Для них эта программа бесплатная, за счет города, как и сами роды.

К слову, сохранение парков и лесов: проект Ольги Матюшиной в Новых лидерах.

Опубликовано Июль, 06 в 11:22



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.