Умерла режиссер Кира Муратова: что оставила и какой была легенда

Ее кино не для всех. Сама она говорила: Мои фильмы для меньшинства. Ушла из жизни легендарная Кира Муратова. Режиссер, актриса, сценарист. Ей было 83.

Три года назад она завершила свою творческую карьеру. К тому времени сняла фильмы, которые вошли в историю кинематографа: Короткие встречи, Долгие проводы, Астенический синдром, Настройщик.

Смотрите: Что посмотреть в кино: фантастический боевик, артхаусная драма и фильм ужасов

Ее ленты показывали в Берлине и Венеции. А она сама говорила: Хочу, чтобы после меня остались только фильмы и все.

К слову, 4 июня украинского режиссера Леонида Кантера обнаружили застреленным в одном из сел Бахмачского района на Черниговщине. Полиция открыла уголовное производство по факту самоубийства.

Опубликовано Июнь, 07 в 13:39



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.