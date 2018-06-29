Помидорный бизнес в Украине: как вырастить хороший урожай

Село Добровляны – помидорный рай. Оно усеяно парниками. Здесь обрабатывают каждый клочок земли, приспосабливают даже подвесные грядки.

Женщина выращивает овощи десятки лет. Говорит, уже через 2 дня ее помидоры будут на прилавках многих городов Украины.

Работа действительно нелегкая. Уже в январе люди работают в теплицах. Сначала ухаживают за рассадой, потом овощи. И вот уже все изобилует. Летом, чтобы спастись от жары, возиться начинают с четырех утра. И так каждый день без выходных.

Только созревает первый картофель, его выкапывают и сразу сажают дыни и арбузы. Здесь они вырастают даже лучше, чем херсонские. Залещики также знаменитые перцем, капустой, клубникой и виноградом.

Лозы соком наполнятся за месяц. С одного гектара можно собрать 10 т винограда. Его вывозят на продажу во Львов, Черновцы, Франковск и Тернополь. В прошлом году самая большая гроздь с этой плантации весила 3,5 кг.

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Ранее собрать – дороже продать. Сейчас килограмм ранних отборных помидоров стоит от 12 до 18 грн, огурцы – от 8 до 10. Это дешево, потому что за каждое семя надо заплатить 2,5 грн. Именно семян является залогом хорошего урожая.

Затраты большие, а продукция дешевая. Потому на местном рынке домашние помидоры можно купить даже по 10 грн. Мелкие селяни продают самостоятельно, ведь оптовики забирают только крупные плоды.

Если когда-то первые помидоры и огурцы были диковинкой, то сейчас овощи продают круглогодично. А вот качество и вкус, иностранные производители не гарантируют. Залещицкие овощи вкусные и экологически чистые, так как каждый двор выращивает их как для себя.

По приблизительным подсчетам во время сезона только в Добровлянах собирают 400 т помидоров, наполовину меньше огурцов. Урожая может быть больше, но дело это не слишком рентабельное. Ежегодно многие семьи отказываются от овоще-фруктового бизнеса. Но добротные дома местных доказывают – заработать на овощах и фруктов таки можно неплохо.

К слову, как начать ягодный бизнес и что выращивать для экспорта в ЕС.

Опубликовано Июнь, 29 в 19:29



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