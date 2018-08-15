Месть за подозрения в махинациях: глава ОСМД в Ровно выключил лифты
После махинаций с платежами за тепло – отключены лифты. В Ровно продолжается конфликт жильцов дома с руководителем ОСМД.
Подъемники в многоэтажке выключили в пятницу. Жители утверждают, именно так глава ОСМД отомстил им за то, что люди заподозрили его в махинациях и рассказали об этом на камеру. Только журналисты приехали – лифты заработали.
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Встретиться лично с людьми мужчина передумал, вся история ложная, жалуется, а люди говорят неправду. Сейчас он утверждает – единственная возможность с ним поговорить – через официальный запрос. А свою честь и достоинство собирается защищать в суде.
Напомним, жители Ровно получили баснословные квитанции из-за махинаций.