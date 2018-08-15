Факты / Видео / Украина / Месть за подозрения в махинациях: глава ОСМД в Ровно выключил лифты/

Месть за подозрения в махинациях: глава ОСМД в Ровно выключил лифты

После махинаций с платежами за тепло – отключены лифты. В Ровно продолжается конфликт жильцов дома с руководителем ОСМД.

Подъемники в многоэтажке выключили в пятницу. Жители утверждают, именно так глава ОСМД отомстил им за то, что люди заподозрили его в махинациях и рассказали об этом на камеру. Только журналисты приехали – лифты заработали.

Смотрите: Киевское общежитие с фильмов ужасов: из стен растут деревья и везде грибок

Встретиться лично с людьми мужчина передумал, вся история ложная, жалуется, а люди говорят неправду. Сейчас он утверждает – единственная возможность с ним поговорить – через официальный запрос. А свою честь и достоинство собирается защищать в суде.

Напомним, жители Ровно получили баснословные квитанции из-за махинаций.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Похожие видео

Платежки с сюрпризом: жители Ровно получили баснословные квитанции из-за махинаций
В Ровном в единое озеро с пляжем выливают фекалии
Безумная ночь в Киеве и Ровно. Полицейские гонялись за неадекватными водителями
Секс-домогательства украинского профессора: жаловались 20 лет, но никто не слышал
Масштабные военные учения в Ровно: 3 тыс бойцов, самоходная артиллерия и авиация
Весь год 4 градуса: к источнику Святой Анны верующие ездят тысячами
Россиянам могут разрешить добывать янтарь на Ровенщине
В Ровно самолет в огне и заминированые терминалы

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка