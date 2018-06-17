Более 3 тыс. участников! Как прошел марш равенства в Киеве

Перекрыты дороги, защитный забор и металлические рамки. Возле оперного театра в центре Киева собираются сторонники и противники марша равенства.

Чтобы выразить свой протест активисты ночевали там со вчерашнего дня. Говорят – наутро всех разогнала полиция.

Пока одни протестуют, за забором собираются сторонники ЛГБТ-сообщества. Среди толпы, держась за руки, стоят 2 девушки. Себя именуют как Дарен и Ангелина, и не скрывают что лесбиянки.

Неподалеку ждет начала марша Никита, то что он гей признается сразу. Говорит – есть друг, но сегодня пришел без него.

Ровно в 10 часов колонна из более нескольких тысяч участников отправляется к площади Льва Толстого.

Некоторые за маршем равенства, смотрят из своих квартир.

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Через полчаса участники доходят до финальной точки собрания – Площадь Льва Толстого. Там песни и веселье продолжаются.

Маша рассказывает, в жизни работает врачом токсикологом. И жалуется, что часто общество как она, воспринимает негативно.

Поддержать участников марша пришли многие с традиционной ориентацией.

Около 11 часов акция завершилась. Часть представителей ЛГБТ-сообщества развезли автобусами, другие поехали на метро. В полиции отчитываются – в марше равенства приняло участие более 3 тыс человек. Задержанных и пострадавших во время самого марша не было.

К слову, марш равенства в Киеве: легализуют ли однополые браки в Украине.

Опубликовано Июнь, 17 в 16:11



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