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Более 6 тысяч свалок: экологическая катастрофа в Украине

Каждый украинец ежегодно производит примерно 350 килограммов мусора. То есть, килограмм ежедневно. Если семья из трех человек, не сложно посчитать, что в ней образуется тонна или даже больше хлама в год. Но перерабатывают в нашем государстве менее 5% отходов! 95 процентов едут на свалки. Их в Украине – более шести тысяч.

С 1 января на полигоны должны были ехать отсортированные отходы. Но этого не произошло. На свалках до сих пор оказываются и картофельные очистки, и картон, который можно переделать, и пластик, который годится для повторного использования, а на полигоне разлагается сотни лет.

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Наибольшее количество полигонов и свалок в Винницкой области – 741, наибольшая площадь полигонов и свалок в Одесской области – 1274,93 га.

В ближайшее время должны принять национальный план управления отходами, так как переполненые свалки могут стать вторым Чернобылем для Украины.

К слову, Факты ICTV сообщали, что Львовский парк завалили мусором

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